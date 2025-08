Rio Grande do Sul Expoagas 2025 deve movimentar R$ 768 milhões em negócios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A feira ocorrerá entre 19 e 21 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, com duas novas áreas de exposição Foto: Larry Silva/Divulgação (Foto: Larry Silva/Divulgação) Foto: Larry Silva/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de mobilizar milhares de profissionais em um movimento que simbolizou a superação de empresas e pessoas em sua última edição, após as enchentes no ano passado, a Expoagas 2025 – 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados reunirá mais de 65 mil lideranças, gestores e colaboradores dos segmentos do varejo, da indústria, do canal distribuidor, do setor primário e da imprensa, no Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), em Porto Alegre, entre os dias 19 e 21 de agosto, para uma programação que contemplará negócios, networking, aprendizado e integração entre os elos da cadeia.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (04) pelo presidente da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados), Antônio Cesa Longo, durante coletiva de imprensa de lançamento da feira no Hotel Deville, em Porto Alegre. Promovida há mais de quatro décadas – e desde 2001 nos pavilhões da Fiergs –, a Expoagas 2025 será a maior já realizada pela AGAS, com o advento de duas novas áreas de exposição, que possibilitarão a 76 pequenas e médias empresas, majoritariamente gaúchas, a exposição de produtos, equipamentos e serviços para os visitantes.

A feira deverá movimentar R$ 768 milhões de negócios em seus três dias, e as inscrições já estão abertas no site da entidade (www.agas.com.br).

Ao todo, com os novos espaços, 572 expositores estão confirmados. No ano passado, a AGAS formalizou pedido à Federação das Indústrias do RS para que os pavilhões fossem ampliados, aumentando a capacidade de exposição, mas as enchentes atrasaram a possibilidade dessa majoração da área de estandes.

“Ainda confiamos que a Fiergs fará esta ampliação em breve, já que na prática serão mais indústrias gaúchas levando seus produtos a todo o Brasil em nossa feira. Neste ano, era imperioso que criássemos novas oportunidades, por isso montamos estandes anexos à secretaria do evento e no foyer do teatro”, explica o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo.

Com 30 estandes, a primeira área nova aproveitará uma estrutura de lona construída no estacionamento do Centro de Eventos, que será passagem obrigatória para acessar a feira a partir de um túnel construído com tecnologia led.

O segundo espaço terá expositores de inovação e soluções disruptivas para supermercados, congregando startups e empresas de TI em uma seção batizada de “Espaço Summit”, com mais 40 expositores. Entre as empresas presentes com estandes na feira, a maioria – cerca de 76% – é novamente de gaúchas.

Mais uma vez, além do pavilhão principal, a AGAS preparou estandes menores, de 4m² e 9m², com preços e condições de pagamento diferenciadas, para que pequenas e médias empresas participem como expositoras da Expoagas.

Sorteios

Outras novidades de 2025 estão ligadas aos sorteios promovidos pela AGAS para alavancar negócios no evento. Neste ano, a cada R$ 1 mil em compras junto aos expositores, os visitantes ganharão um cupom para concorrer a seis notebooks e uma van Citroen Jumpy, que será sorteada ao final da mostra.

A promoção, mais uma vez, tem a chancela e utilizará o sistema da Nota Fiscal Gaúcha. “Sempre fomos entusiastas deste projeto e acreditamos que o CPF na nota é garantidor da cidadania fiscal. Para nós, estes sorteios em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda têm uma simbologia muito importante”, observa Longo.

Além disso, a entidade sorteará três celulares iPhone entre os varejistas que conhecerem o Espaço Summit, estimulando a visitação aos novos expositores. “A ideia é reafirmarmos a Expoagas como um evento essencialmente de negócios, possibilitando que pequenas, médias e grandes empresas disputem em condições de igualdade os clientes. Ao todo, mais de 800 novos produtos serão apresentados na feira”, destaca Longo.

Serviço:

O que: Expoagas 2025 – 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados

Quando: 19 a 21 de agosto

Onde: Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8787)

Informações: www.agas.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/expoagas-2025-deve-movimentar-r-768-milhoes-em-negocios-no-rio-grande-do-sul/

Expoagas 2025 deve movimentar R$ 768 milhões em negócios no Rio Grande do Sul

2025-08-04