Fórmula 1: bicampeão Fernando Alonso se rende ao talento de Gabriel Bortoleto

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

O brasileiro segurou Verstappen e brilhou no circuito de Hungaroring. Foto: Reprodução O brasileiro segurou Verstappen e brilhou no circuito de Hungaroring. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O jovem brasileiro Gabriel Bortoleto, de apenas 20 anos, foi eleito pelo público como o melhor piloto deste domingo (3) no Grande Prêmio (GP) da Hungria, no circuito de Hungaroring. A escolha não foi apenas popular: o bicampeão mundial Fernando Alonso também se rendeu ao talento do novato da Sauber, que terminou a corrida na sexta colocação, logo atrás do espanhol. Alonso não poupou palavras ao elogiar Bortoleto:

“Ele acelera sempre, não comete erros e está sempre te pressionando. Ele é o melhor novato dessa geração, demonstrou no ano passado (na Fórmula 2) com carros iguais. Se fosse inglês ou algo assim e chegasse em sexto com uma Sauber, seria a capa de todos os jornais amanhã. É uma coisa excepcional o que ele faz, eu espero que as pessoas o vejam”, afirmou o piloto da Aston Martin.

Em vídeo publicado pela Sauber após a prova, Bortoleto celebrou sua performance com entusiasmo:

“Uma corrida muito sólida, 6º lugar hoje. Então, estou muito feliz por terminar a primeira parte da temporada desse jeito. E estou animado para ver o que a gente ainda pode conquistar neste ano. Mas tem sido uma grande evolução em relação a onde começamos. Estou, realmente, muito orgulhoso como as coisas estão indo, a evolução que tivemos.”

Nas redes sociais, o brasileiro também compartilhou sua emoção com os fãs:

“Final de semana incrível e inesquecível. Obrigado a todos os fãs e a todos que me apoiam.”

Quem não acompanhou a corrida pode se surpreender com a escolha de Bortoleto como o piloto do dia. Afinal, ele ganhou apenas uma posição em relação ao grid de largada. No entanto, sua atuação foi marcada por consistência, agressividade e inteligência estratégica.

Com apenas uma parada nos boxes, o brasileiro conseguiu manter um ritmo competitivo e resistir à pressão de adversários mais experientes. A performance lhe rendeu oito pontos no Mundial de Pilotos, elevando seu total para 14 pontos e tirando-o da vice-lanterna da tabela. Agora, ele ultrapassa Yuki Tsunoda (10 pontos) e Oliver Bearman (8 pontos).

Durante a corrida, Bortoleto também protagonizou um duelo direto com Max Verstappen. O holandês da Red Bull chegou a ficar a menos de um segundo do brasileiro por várias voltas, mas problemas com os pneus impediram a ultrapassagem. Com isso, Bortoleto conseguiu abrir vantagem e cruzar a linha de chegada com 1,3 segundo de diferença.

A atuação de Gabriel Bortoleto na Hungria reforça seu status como uma das grandes promessas da Fórmula 1. Com maturidade, técnica e personalidade, o piloto da Sauber começa a conquistar espaço não apenas entre os fãs, mas também entre os grandes nomes da categoria.

