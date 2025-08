Esporte Messi sofre nova lesão muscular e soma 53 problemas físicos na carreira

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Apesar do número, em 20 anos de carreira, Messi perdeu apenas duas finais por problemas físicos. Foto: Reprodução/Inter Miami Apesar do número, em 20 anos de carreira, Messi perdeu apenas duas finais por problemas físicos. (Foto: Reprodução/Inter Miami) Foto: Reprodução/Inter Miami

Lionel Messi foi diagnosticado com uma lesão muscular leve no último domingo (3), segundo informações divulgadas pelo Inter Miami. Aos 38 anos, o craque argentino soma agora 53 problemas físicos ao longo de 20 anos de carreira, número que impressiona pela longevidade e regularidade com que o camisa 10 se manteve em alto nível.

Apesar da quantidade, apenas cinco dessas lesões foram consideradas graves, segundo levantamento do site Transfermarkt, que detalha os períodos de afastamento e os tipos de problemas enfrentados por Messi.

Entre elas, estão duas lesões musculares, duas ligamentares e uma fratura — esta última ocorrida na final da Copa América de 2024, pela seleção argentina, e outra em 2006, quando o então jovem talento ficou fora da decisão da Liga dos Campeões entre Barcelona e Arsenal.

Messi já ultrapassou a marca de 1.000 jogos como profissional, e seu maior período fora dos gramados foi de 88 dias, após fraturar o metatarso na temporada 2006/07. Considerando a intensidade do calendário e o nível de exigência física do futebol moderno, o histórico do argentino é considerado positivo.

Mesmo com episódios recorrentes de lesões musculares e problemas de esforço, o camisa 10 conseguiu manter uma média de participação elevada por temporada, com ausências pontuais e recuperação rápida na maioria dos casos.

Nos últimos anos, especialmente após sua chegada ao Inter Miami, Messi passou a adotar uma gestão de esforço mais cuidadosa, com períodos curtos de afastamento para preservar o rendimento físico. Essa estratégia tem sido comum entre atletas veteranos e contribui para prolongar a carreira em alto nível.

Além das lesões, o levantamento inclui episódios de gripe, coronavírus, pubalgia, pedras nos rins e contusões leves, que também impactaram sua disponibilidade em jogos por clubes e seleção.

As cinco lesões mais graves de Messi

Tipo de Lesão Temporada Dias Ausente Jogos Perdidos Clubes/Seleção Fratura do metatarso 2006/07 88 dias 19 jogos Barcelona / Argentina Rotura da fibra muscular 2005/06 75 dias 18 jogos Barcelona / Argentina Lesão ligamentar joelho 2015/16 52 dias 13 jogos Barcelona / Argentina Lesão ligamentar 2024/25 59 dias 10 jogos Inter Miami / Argentina Rotura da fibra muscular 2013/14 57 dias 11 jogos Barcelona / Argentina

Messi em números

53 problemas físicos registrados Mais de 1.000 jogos como profissional Maior afastamento: 88 dias Lesões mais comuns: musculares e adutores Última lesão grave: ligamentar, em julho de 2024

Mesmo enfrentando os desafios naturais da idade e da carreira extensa, Lionel Messi segue como referência técnica e física no futebol mundial. Sua capacidade de adaptação e recuperação continua sendo um dos pilares que sustentam sua longevidade nos gramados.

