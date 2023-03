Rio Grande do Sul Na Expoagro, governador projeta novos investimentos para enfrentar a estiagem

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Evento, que conta com 523 expositores de diversas cadeias ligadas ao agronegócio, pretende movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios até o encerramento. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

Reconhecida como uma das principais feiras agrícolas do Brasil, a Expoagro Afubra teve a sua 21ª edição aberta nesta terça-feira (21), em Rio Pardo, com a presença do governador Eduardo Leite. O evento, que conta com 523 expositores de diversas cadeias ligadas ao agronegócio, pretende movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios até o encerramento, na sexta-feira (24).

Em seu discurso, Leite destacou que a reorganização financeira do governo permite a projeção de mais investimentos na área da irrigação para enfrentar a estiagem. “Trabalhamos fortemente para que o Rio Grande do Sul retomasse a capacidade de investimento. Há quatro anos, o Estado não pagava as contas do mês, não mantinha os salários dos servidores em dia e atrasava os repasses aos municípios, fornecedores e hospitais”, lembrou o governador.

Viabilizar custos

“Graças a um esforço muito grande, conseguimos reorganizar as contas e voltamos a pagar as nossas obrigações. Asseguro que, neste governo, haverá investimentos sem precedentes para viabilizar os custos dos produtores. Vamos anunciar, em breve, um plano de investimentos robusto, contando com o apoio dos nossos bancos.”

Após a solenidade de abertura, Leite inaugurou e visitou o pavilhão da agricultura familiar, que é um dos principais destaques da Expoagro. O governo está presente na feira por meio de diversos órgãos – em especial o Banrisul, que disponibiliza linhas de crédito para produtores rurais.

