ExpoChurrasco Expochurrasco consolida Porto Alegre como a Capital Mundial do Churrasco

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Evento reuniu milhares de pessoas no Parque Harmonia Foto: Marcelo Warth/O Sul Evento reuniu milhares de pessoas no Parque Harmonia. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

A primeira edição do Expochurrasco 2023 proporcionou aos apaixonados pelo prato típico gaúcho uma celebração especial para consolidar Porto Alegre como a Capital Mundial do Churrasco.

Promovido pela Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), com curadoria de Marcelo Fogaça, o evento foi realizado no sábado (22), no Parque Harmonia, e contou com sete horas de degustação de diversos tipos de carnes distribuídas em 40 estações.

O festival recebeu assadores de todas as regiões do Brasil. Cerca de 4 mil pessoas circularam pelo festival, que já está confirmado para acontecer no ano que vem, em data ainda a ser definida.

Durante uma solenidade, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e outras autoridades subiram no palco do evento vestindo camisetas com o selo de título de Capital Mundial do Churrasco.

Na segunda-feira (24), 500 quilos de carnes, insumos de hortifrúti, temperos e acompanhamentos foram doados para dez entidades beneficentes da Capital, selecionadas pela prefeitura.

