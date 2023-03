Expodireto Cotrijal Expodireto Cotrijal 2023 bate recorde de visitantes em um único dia

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Feira recebeu mais de 91 mil visitantes nesta quarta-feira. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Expodireto Cotrijal 2023 recebeu público recorde nesta quarta-feira (8): 91.250 pessoas. É o maior número de visitantes em um único dia desde a primeira edição – até ontem, o recorde era de 2019, quando, no quarto dia de evento, 75.700 pessoas haviam passado pelo parque.

Nos três dias desta 23ª edição, a feira já registrou 181.020 visitantes. “Pela primeira vez, os estacionamentos do parque não foram suficientes para atender a demanda”, relatou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

O otimismo dos expositores também cresce. Enio informou que, em visitas às instituições financeiras e a algumas empresas expositoras, recebeu a informação de que a projeção de negócios é bastante positiva. No Pavilhão da Agricultura Familiar, o dia também foi movimentado.

A quarta-feira ainda contou com muitas programações e homenagens dedicadas às mulheres, tanto nos espaços oficiais do parque quanto nos estandes dos expositores. E houve ainda debates em torno do tema que mais preocupa o produtor gaúcho no momento, a estiagem. “Como armazenar água de forma responsável, com legislação que ampare o processo, é o que se defende, mas precisamos sair do discurso para a prática”, afirmou.

A Expodireto Cotrijal segue até esta sexta-feira (10). Confira a programação completa de fóruns e debates: www.expodireto.cotrijal.com.br/programacao.

