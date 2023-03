Expodireto Cotrijal Senge-RS reitera apoio ao trabalho dos engenheiros agrônomos durante a feira

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O roteiro da visita contou com a presença do diretor do sindicato Nelso Portelinha (à esq.) junto a colegas da Emater/RS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presença sempre confirmada na Expodireto Cotrijal, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (Senge-RS) também está atuando na 23ª edição da feira, que vai até esta sexta-feira (10). No início da semana, o diretor da entidade Nelso Portelinha visitou o evento, um dos maiores do mundo no setor do agronegócio.

O representante reiterou o apoio do sindicato ao trabalho fundamental realizado pelos profissionais engenheiros agrônomos, tanto no Pavilhão da Agricultura Familiar quanto em outros espaços de relevância para o desenvolvimento das agroindústrias e geração de renda.

Durante a feira, 591 empresas estão expondo o que há de mais moderno em suplementos agrícolas e maquinários, e delegações de 70 países estão movimentando a Área Internacional. Além disso, lavouras experimentais, a Arena Agrodigital, palestras e oficinas, entre outras atrações, complementam a programação do evento.

Neste ano, a estrutura do parque da Expodireto está ainda maior. São 131 hectares de área, expandida sobretudo pela demanda de maquinários – 33 hectares a mais em relação à última edição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/senge-rs-reitera-apoio-ao-trabalho-dos-engenheiros-agronomos-durante-a-feira/

Senge-RS reitera apoio ao trabalho dos engenheiros agrônomos durante a feira