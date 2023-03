Expodireto Cotrijal Em celebração ao Dia da Mulher, cerca de 300 produtoras rurais participam de programação especial na feira

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O roteiro encerrou quarta-feira à tarde, com o 8º Encontro de Empresárias Rurais, no auditório central do parque. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um grupo de produtoras ligadas à Cotrijal teve momentos de muito aprendizado na Expodireto nesta quarta-feira (8). Elas chegaram cedo ao parque para, divididas em grupos, visitar os estandes de Produção Vegetal e Animal da cooperativa, a Arena Agrodigital, a FMC Agrícola e a Casa da Família Cotrijal. O roteiro encerrou à tarde, com o 8º Encontro de Empresárias Rurais, no auditório central.

Desde a década de 1990, a Cotrijal vem promovendo ações que estimulam a participação ativa das mulheres nas propriedades e no cooperativismo. Em 2022, essa visão ganhou um reforço especial a partir da criação do Programa Mais Elas. “Esse projeto será uma bela parte da história da nossa cooperativa”, afirmou o presidente Nei César Manica na abertura do encontro.

“É um programa que vai além dos eventos esporádicos, proporcionando ações de formação e treinamento contínuo, de acordo com as demandas das nossas produtoras”, complementou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

Durante a visita à feira, Enolice Luza, de Casca, fez a reserva de sementes da Cotrijal para a próxima safra. Depois do falecimento do marido, ela assumiu os negócios e tem encontrado suporte na cooperativa para dar andamento às atividades. “As mulheres precisam estar por dentro do que acontece na propriedade, e o programa vem para estimular essa maior participação”, disse.

História de superação

O 8º Encontro de Empresárias Rurais contou com a palestra da produtora rural, técnica agrícola e advogada Cristiane Steinmetz. Ela relatou a história de superação que viveu junto com a irmã e a mãe depois que o pai faleceu, há oito anos.

A família é gaúcha e, na década de 80, decidiu ir para o Centro-Oeste, seguindo o exemplo de outros produtores. “Meus pais começaram do zero e viveram tempos de muitas dificuldades. E quando meu pai faleceu, decidimos nos unir para fazer a propriedade desacreditada dar certo”, relembrou.

O salto de produtividade na soja, nos últimos oito anos, foi de 35%. A média da propriedade, localizada em Mineiros, Goiás, saiu das 59 sacas por hectare para 77 sacas por hectare. Hoje, são 500 hectares de área de produção.

Ela destacou que a melhor forma de conquistar espaço é pela competência, reforçando que é fundamental ter boas parcerias. “Não sabemos tudo, por isso precisamos ter bons aliados”, completou, elogiando o trabalho da Cotrijal.

