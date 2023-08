Acontece Expointer 2023 promete mais acessibilidade aos visitantes

Rampa com piso tátil está sendo instalada. Foto: Julia Chagas/Seapi

Acessibilidade é uma das palavras-chave da 46ª Expointer, que ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro. Este ano, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, está se preparando para ampliar sua visitação. Pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência visual poderão circular pelo local com mais facilidade. É o que promete o assessor especial do Parque, Sandro Schlindwein.

“Investimos cerca de R$ 160 mil em acessibilidade. Por exemplo, cadeirantes poderão circular livremente pela Rota da Acessibilidade, que vai desde a entrada no Portão 5 até os pavilhões, sem precisar passar por chão de brita ou de terra. Foi feito um novo calçamento com 500 metros de extensão”, explica Schlindwein.

Ele conta que, para o próximo ano, será feita uma estação de acessibilidade em um estande no Pavilhão do Comércio, composta por uma via demarcada. “Este ano a gente só vai traçá-la e melhorá-la, sem deixar imperfeições no chão.”

Conforme o assessor, outra novidade são as rampas de acesso em cada um dos pavilhões e no prédio da Administração Central. “Estão sendo feitas seguindo a legislação à risca, com inclinação de 15 graus. A da Administração contará também com um piso tátil, especial para deficientes visuais.”

Ainda no prédio da Administração, será instalado um elevador, que dará acesso ao auditório do segundo andar, onde ocorrem vários eventos. “Até o dia 24 com certeza estará pronto. Com a instalação, o custo foi de R$ 100 mil”, destaca Schlindwein. “No local, já existe um banheiro com acessibilidade e será construído mais um até a feira”, afirma.

