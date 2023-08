Expointer Expointer 2023 pretende quebrar recordes

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Entre as melhorias na infraestrutura do Parque de Exposições Assis Brasil, está a ampliação da área pavimentada Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi

A 46ª edição da Expointer, que ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, promete quebrar recordes. Para tanto, estão sendo feitas várias melhorias na infraestrutura do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, como, por exemplo, na acessibilidade, aumentando o número de visitantes.

Além disso, o pavilhão da agricultura familiar terá mais empreendimentos e a feira contará com mais expositores (1.500). “É uma feira de inovação, de acessibilidade”, afirma o assessor especial do parque, Sandro Schlindwein.

Conforme Schlindwein, no mínimo cinco mil trabalhadores estão preparando a maior feira agropecuária da América Latina. “Cerca de 40% da montagem dos estandes já está pronta. Tem muitos veículos circulando, como caminhões e tratores, além das pessoas. Está até difícil andar dentro do parque”, comentou.

O assessor conta que, em infraestrutura, foram gastos mais de R$ 2 milhões, contando com o investimento em acessibilidade. “Só no pavilhão de gado de corte, o governo está investindo R$ 1 milhão. Ele é o mais antigo e o maior do parque, com 15 mil metros quadrados, e estava com problemas estruturais, como corrosão. Toda a estrutura está sendo reformada”, destacou Schlindwein. “Além disso, estamos investindo mais R$ 900 mil na rede hidráulica do pavilhão e revisando a rede elétrica.”

Também está sendo ampliada uma área destinada ao estacionamento e ao camping da agricultura familiar. “Já temos dois mil metros de pavimentação nova desde o portão 7 até a área das máquinas agrícolas, onde fica o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas – Simers.

Nessa área, no portão 9, aumentamos duas quadras, que já foram calçadas”, disse o assessor. “Ano que vem vamos ampliar o estacionamento. Hoje temos cerca de 10 mil vagas e queremos chegar a 12 mil.”

Cadastramento digital

Outra novidade desta edição é um controle na pré-montagem dos estandes. “Adquirimos um sistema digital, no qual cadastramos todos os expositores, todas as montadoras e seus prestadores de serviços”, esclarece Schlindwein.

“Este ano todos os expositores terão um alvará emitido de forma gratuita. Isso será fundamental para o controle e segurança do parque, porque temos 140 hectares e 15 portões. Antes a gente não tinha como saber ao certo quem estava na feira expondo. Agora teremos total controle e mais organização. Estamos automatizando o controle de entrada e saída das equipes de montagem no parque.”

Além disso, as pistas de prova e de treino do Freio de Ouro foram cobertas. “A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos investiu em dois pavilhões novos cobertos. Tudo isso para a gente fazer uma feira maior que a do ano passado”, concluiu.

Ingressos

O parque vai funcionar das 8h às 20h30 para entrada de pedestres e veículos visitantes. Os ingressos custarão R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes custará R$ 40.

