Política Lula se encontra fora da agenda com o presidente da Câmara dos Deputados em semana decisiva para a reforma ministerial

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Lula teve reuniões nos últimos dias com seus principais articuladores para definir quais pastas serão oferecidas ao Centrão Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontraram na noite desta quarta-feira (16). A reunião não estava na agenda do chefe do Executivo.

De acordo com interlocutores de Lira, a reunião foi realizada na residência oficial da Câmara. O presidente da Câmara determinou a pessoas próximas que não informassem qualquer detalhe sobre o encontro.

O principal assunto do encontro foi a reforma ministerial. Lula teve reuniões nos últimos dias com seus principais articuladores para definir quais pastas serão oferecidas ao Centrão.

Entre interlocutores do governo, a única certeza até o momento dentro da minirreforma é a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. A pasta seria desmembrada do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chefiada por Geraldo Alckmin. Ainda não está definido para qual partido iria o novo ministério.

Em um dos cenários em análise, a pasta poderia ser entregue a Márcio França, liberando o Ministério dos Portos e Aeroportos para PP ou Republicanos.

Lula ainda deseja ter uma conversa com o vice Geraldo Alckmin antes de definir quais pastas vai oferecer para o centrão. Segundo auxiliares no Planalto, o encontro está para ser marcado desde a semana passada e não ocorreu por um descompasso nas agendas. Alckmin passou os últimos dias em viagens.

2023-08-17