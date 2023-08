Grêmio “Nós tivemos chances e não fizemos os gols”, lamenta o técnico Renato Portaluppi após eliminação do Grêmio na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Mesmo com a eliminação, o treinador elogiou a equipe e reconheceu a produção do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mesmo com a eliminação, o treinador elogiou a equipe e reconheceu a produção do time (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Mesmo com a eliminação para o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi fez elogios para o seu elenco do Grêmio, mas lamentou as chances perdidas durante a partida no estádio Maracanã, na noite desta quarta-feira (16).

Após a partida, o treinador comentou que o resultado na Arena, na derrota por 2 a 0, foi determinante na eliminação. O clube gaúcho foi derrotado por 1 a 0 no Rio de Janeiro, na partida de volta, nas semifinais da Copa do Brasil.

“As lições que tiramos desses 180 minutos contra o Flamengo é que o Grêmio deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre. Você perder por 2 a 0 e depois ter que enfrentar o Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã fica complicado. Mas estou aplaudindo meu grupo apesar da desclassificação”, disse Renato.

No primeiro tempo, o Grêmio atacou mais a equipe carioca criando oportunidades, mas acabou não conseguindo converter. O treinador ainda destacou que a sua equipe fez um confronto de igual pra igual.

“Meu time foi tão grande quanto o Flamengo no Maracanã com quase 70 mil pessoas, em jogo que o Flamengo tinha vantagem de dois gols. Não é qualquer um que enfrenta o Flamengo de igual pra igual. O Flamengo fez a melhor partida do ano contra o Grêmio, na Arena. O Flamengo teve oportunidades e fez de pênalti. Nós tivemos e não fizemos os gols. Num todo, o Grêmio jogou de igual pra igual de novo. Queria ver quantos vem aqui e jogam de igual pra igual”, disse o comandante gremista.

