Ucrânia quer que Lula use cúpula dos Brics para pressionar Rússia pelo fim da guerra

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Enviado especial do presidente ucraniano para a América Latina diz que o Brasil deveria aproveitar sua amizade com Moscou para influenciar Putin Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O governo da Ucrânia quer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveite a cúpula dos Brics para pressionar a Rússia para acabar com a guerra no leste europeu. A afirmação foi feita pelo embaixador Ruslan Spirin, enviado especial do presidente Volodymyr Zelensky para a América Latina.

“Estamos buscando a paz, então toda a sua influência, a sua amizade e o seu relacionamento [do Brasil com a Rússia] deveriam ser usados ​​para influenciar o cérebro do [presidente russo, Vladimir] Putin, explicando que ele não pode violar as regras internacionais e o direito internacional, que tem que retirar suas tropas do território de outro país soberano”, disse Spirin.

O embaixador, no entanto, admite que tem dúvidas se tal mensagem será, de fato, enviada ao Kremlin. “Em primeiro lugar, respeitamos muito o que o Brasil diz a respeito do processo de paz. Isso realmente é vital. Precisamos de paz, porque todos os dias morrem civis em todo o território do nosso país”, disse ele.

“Espero que sim [que o presidente Lula envie essa mensagem a Putin], mas tenho dúvidas. Porque as últimas declarações do presidente brasileiro… Ele não falou nada parecido. Ele só está falando do restabelecimento da paz da forma como está [a guerra]”, completou o enviado de Zelensky.

Lula já fez diversas declarações defendendo que um grupo de países não envolvidos na guerra tomasse a iniciativa de propor negociações diplomáticas para acabar com o conflito.

O governo ucraniano, no entanto, reclama da postura diplomática do Brasil, dizendo que qualquer processo de paz só pode começar depois de a Rússia retirar todas as suas tropas do país, inclusive da península da Crimeia.

Os ucranianos querem implementar uma proposta de dez pontos do presidente. Zelensky para a paz, que inclui, além da retirada imediata de todas as tropas russas de todo o território ucraniano, compensação pelos crimes de guerra e reconhecimento total da integridade da Ucrânia.

Cúpula na África do Sul

A cúpula dos Brics acontece na semana que vem, em Johanesburgo, na África do Sul, com a presença de Lula e dos chefes de governo da Índia, Narendra Modi, da China, Xi Jinping, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O presidente Putin não vai comparecer pessoalmente porque poderia ser preso pelas autoridades sul-africanas caso pisasse no país, visto que o Tribunal Penal Internacional (do qual a África do Sul é um dos países membros) emitiu um mandado de prisão contra ele por crime de guerra.

Ucrânia quer que Lula use cúpula dos Brics para pressionar Rússia pelo fim da guerra

