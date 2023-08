Inter Justiça anula processos contra o ex-dirigente do Inter Carlos Pellegrini

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O ex-dirigente fica livre do processo ao qual respondia desde 2019 Foto: Divulgação/Inter

A Justiça anulou os processos envolvendo o ex-vice de futebol, Carlos Pellegrini, em relação ao “núcleo futebol” como ficou conhecida as investigações da segunda gestão do ex-presidente Vitorio Piffero, que aconteceu entre 2015 e 2016.

Com as anulações, Pellegrini, além de outros acusados, estão livres do processo que respondiam desde 2019. Os acusados respondiam por estelionato e formação de organização criminosa. As informações são da Rádio Guaíba.

Segundo o juiz do caso, Ricardo Petry Andrade, da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, para que seja enquadrado estelionato é necessário que haja o apontamento de “alguém” que tenha sido “induzida ou mantida em erro” para que o crime seja perpetrado.

No julgamento em questão, não aconteceu o apontamento, mas genericamente a administração do clube gaúcho. O Ministério Público deve recorrer da decisão.

O Procedimento Investigatório Criminal que investigou possíveis delitos na gestão do ex-presidente Piffero foi iniciado em novembro de 2017. Em 20 de dezembro de 2018, o MP fez busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Dois anos após o começo das investigações, o MP apresentou a denúncia à Justiça.

Segundo as investigações, que incluíram a quebra do sigilo bancário dos acusados, Pellegrini teria obtido mais de R$ 230 mil em “comissões” para viabilizar negociações de jogadores.

