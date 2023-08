Grêmio “Para uns é pênalti, para outros não”, critica zagueiro do Grêmio após eliminação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O lance foi marcado com a revisão do árbitro de vídeo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O lance foi marcado com a revisão do árbitro de vídeo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após nova derrota para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (16), o Grêmio está fora da Copa do Brasil 2023. O clube gaúcho perdeu por 1 a 0 e acabou sendo eliminado da competição. O gol da partida foi marcado por Arrascaeta, após a marcação de pênalti. O lance teve a revisão do VAR (árbitro de vídeo).

Ao final da partida, o zagueiro Bruno Alves concedeu entrevista e reclamou do lance ocorrido. Aos 23 minutos do segundo tempo, Léo Pereira, do Flamengo, cabeceou, e a bola desviou no braço do zagueiro do Grêmio Rodrigo Ely. A partida seguiu, mas o juiz Braulio da Silva Machado foi chamado para rever o lance no vídeo. Após a checagem, a penalidade foi confirmada.

“Estávamos fazendo um grande jogo, competitivo, juiz marcou um pênalti desse. Só queria entender. Contra o Bahia nas quartas de final foi o mesmo lance que o Bruno Uvini cabeceia e não deram pênalti. Era o mesmo lance. É só comparar”, disse Bruno Alves.

“Hoje deram o pênalti, acabou estragando o jogo. Estávamos bem, criando, a partir do gol o Flamengo se fechou bem e saiu com a classificação para a final. Só queria entender a falta de critério, para uns é pênalti, para outros não”, completou o zagueiro.

A decisão da Copa do Brasil desta temporada será entre Flamengo e o São Paulo, que eliminou o Corinthians.

