Expointer Expointer 2025 encerra com marca de 1 milhão de visitantes

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Crescimento no público que visitou a feira representa um crescimento de 22,82% frente a 2023, maior recorde até então Foto: Luis André/Ascom Expointer Foto: Luis André/Ascom Expointer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando fecharam os portões da 48ª Expointer, às 20h deste domingo (7), a feira conquistou mais uma marca inédita. Foram 1.010.020 de visitantes durante os nove dias do evento, que aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Só neste domingo, foram 147.812 mil visitantes, batendo o público de sábado (6), quando havia sido registrado o marco de 143.806 pessoas, marcando o novo recorde diário.

O maior recorde de público havia sido em 2023, com 822.340 mil visitantes. O resultado representa um crescimento de 22,82% frente a 2023. Em relação ao ano passado, quando foram registradas 662 mil pessoas, o aumento de visitantes é de 52,6%.

“O Parque esteve lotado durante todos os dias, então já prevíamos alcançar a marca de 1 milhão de pessoas. É uma feira que se consolida a cada ano e encanta os visitantes, trazendo cada vez mais público. Nossa meta para a próxima edição é melhorar cada vez mais a experiência do cidadão no Parque, disponibilizando melhor infraestrutura e serviços”, afirmou o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum.

Durante a tarde, houve a divulgação do balanço geral dos números da Expointer, com destaque para a venda da agricultura familiar que também teve números recordes.

A 49ª Expointer acontecerá de 29 de agosto a 6 de setembro de 2026.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/expointer-2025-encerra-com-1-milhao-de-visitantes/

Expointer 2025 encerra com marca de 1 milhão de visitantes

2025-09-08