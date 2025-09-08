Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Expointer Espaço voltado ao turismo valoriza cultura e destinos gaúchos na Expointer

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Iniciativa do Estado e da ABAV levou apresentações culturais, municípios e empreendimento turísticos à feira

Foto: Bernardo Zamperetti

 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV/RS), apresentou na Expointer o espaço Turismo Tchê Espera, consolidado como vitrine para a divulgação de destinos, regiões e empreendimentos turísticos do estado. O ambiente de 400m² reuniu atrações culturais, apresentações artísticas e ações de promoção do turismo gaúcho durante os dias da feira.

“O turismo ocupa um papel cada vez mais estratégico no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ter esse espaço na Expointer é fortalecer nossos municípios, valorizar nossos produtos e mostrar ao Brasil e ao mundo a força da cultura e da hospitalidade gaúcha”, destacou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

Apresentações culturais e divulgação de destinos

A programação contou com apresentações de música, dança e manifestações culturais que traduzem a diversidade do Rio Grande do Sul. No estande, visitantes puderam conhecer de perto as tradições regionais e vivenciar experiências que remetem à identidade do povo gaúcho. Ao longo dos dias, grupos artísticos e coletivos locais animaram o público, ampliando a conexão entre o agronegócio e o turismo.

Além da cultura, o espaço também serviu de palco para a promoção de roteiros turísticos. Municípios e regiões apresentaram suas potencialidades, desde a Serra até o Pampa, destacando atrativos como vinícolas, cânions, rotas de turismo rural, enoturismo, turismo de aventura e religioso.

Municípios e empreendimentos em evidência

Diversos empreendedores e representantes de secretarias municipais de turismo estiveram no estande, divulgando produtos, serviços e experiências que reforçam o Rio Grande do Sul como destino turístico de excelência. O espaço permitiu o contato direto com agentes de viagens, operadores e visitantes, estimulando parcerias e negócios.
De acordo com Santini, essa visibilidade é fundamental para consolidar a imagem do estado como referência nacional. “A ABAV tem sido uma parceira importante nessa caminhada. Juntos, estamos aproximando o trade turístico dos municípios e das regiões, ampliando oportunidades e qualificando a oferta de experiências”, afirmou.

Turismo como motor de desenvolvimento

Com a presença na maior feira agropecuária da América Latina, a Setur reforça a integração entre os setores produtivos. O Turismo Tchê Espera foi um espaço de diálogo, promoção e valorização da diversidade gaúcha, conectando tradições culturais e inovação em experiências turísticas.

A iniciativa reforça o compromisso do governo em posicionar o Rio Grande do Sul como destino competitivo e atrativo, valorizando tanto os grandes polos turísticos quanto os destinos emergentes. O resultado é um setor fortalecido, capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades locais.

Expointer 2025 encerra com marca de 1 milhão de visitantes
