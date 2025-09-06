Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer CRMV-RS eo Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco

Por Gisele Flores | 6 de setembro de 2025

CRMV-RS entrega o Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco

Premiados do CMRV-RS durante 48º Expointer

Foto: CRMV-RS
CRMV-RS entrega o Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco

A 48ª Expointer foi palco de uma celebração especial à dedicação e ao legado de profissionais que transformam a Medicina Veterinária e a Zootecnia no Rio Grande do Sul. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS (CRMV-RS), presidido pelo médico-veterinário Mauro Antonio Correa Moreira, realizou a entrega do Prêmio Destaque Professor Édison Armando de Franco Nunes, em cerimônia realizada na Casa do Médico-Veterinário e do Zootecnista, dentro do parque de exposições.

O prêmio, que leva o nome do professor responsável pela criação e consolidação do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo, tem como objetivo reconhecer profissionais que se destacaram por suas contribuições científicas, educacionais, empreendedoras e sociais nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Profissionais Homenageados

Neste ano, seis nomes foram celebrados em diferentes categorias, representando a diversidade e a força das atuações no setor:

Categoria Homenageado
Destaque Medicina Veterinária Méd. Vet. Fernando Flores Cardoso
Destaque Zootecnia Zoot. Leandro Lunardini Cardoso
Destaque Ensino/Pesquisa Medicina Vet. Méd. Vet. Deniz Anziliero
Destaque Ensino/Pesquisa Zootecnia Zoot. Luciana Potter
Destaque Militar Méd. Vet. Elissandra da Silveira
Destaque Empreendedor Méd. Vet. Marília Correa Borba

O Papel do CRMV-RS na Expointer

A presença ativa do CRMV-RS em eventos como a Expointer reforça o papel estratégico da Medicina Veterinária e da Zootecnia na construção de um país mais saudável, sustentável e ético. Ao promover reconhecimento público, debates técnicos e ações educativas, o Conselho fortalece a valorização profissional e aproxima a sociedade das questões que envolvem o cuidado com os animais, a produção de alimentos e a saúde pública.

Sob a liderança de Mauro Moreira, o CRMV-RS tem ampliado sua atuação com foco em inovação, ética e proximidade com os profissionais, inclusive com iniciativas como a descentralização de unidades de atendimento e a criação de comitês voltados ao bem-estar animal.

Saúde e Alimentação: Uma Questão Nacional

Em um país onde o agronegócio representa uma das principais forças econômicas, a qualidade da alimentação e o controle sanitário são temas de interesse coletivo. Médicos-veterinários e zootecnistas desempenham papéis cruciais na inspeção de produtos de origem animal, no controle de zoonoses, na nutrição de rebanhos e na pesquisa de novas tecnologias para produção sustentável.

A valorização desses profissionais é, portanto, uma valorização da saúde da população, da segurança dos alimentos que chegam à mesa e da competitividade do Brasil no cenário internacional.

Onde o Campo Encontra a Excelência

A escolha da 48ºExpointer como palco da premiação reforça o elo entre ciência, tradição e inovação. Em meio a exposições de animais, tecnologias agrícolas e manifestações culturais, a valorização dos profissionais que atuam nos bastidores do campo ganha ainda mais relevância.

Com iniciativas como essa, o CRMV-RS reafirma seu compromisso com a formação, a ética e o reconhecimento daqueles que fazem da Medicina Veterinária e da Zootecnia não apenas uma profissão, mas uma missão.

Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco do CRMV-RS

tags: expointer

