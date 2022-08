Expointer Expointer registra mais de 150 mil pessoas no primeiro final de semana de feira

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pavilhão da Agricultura Familiar comercializou mais de R$ 760 mil só no sábado. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um público de 154,2 mil pessoas compareceu à 45ª Expointer no primeiro final de semana do evento, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Sábado, circularam pelo local 90 mil pessoas. No domingo, números parciais indicaram a presença de 64,2 mil visitantes até às 17h. O número é considerado recorde para os dois primeiros dias de feira, que ocorre até o dia 04 de setembro, das 8h às 20h30.

O Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos mais visitados, comercializou R$ 762.973,13 só no sábado, com a soma dos resultados das agroindústrias (R$ 604.989,13), cozinhas (R$ 45.097,00) e artesanato, plantas e flores (R$ 112.887,00). Em relação ao primeiro dia da feira de 2019, o resultado representa um acréscimo de 72,16%.

Segundo o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, a grande presença de público neste primeiro final de semana confirmou o sentimento dos organizadores da feira sobre a vontade da população urbana e rural de se reencontrar e confraternizar. “Também estamos vendo o espírito de negócios extremamente fortificado no sistema financeiro, no Pavilhão da Agricultura Familiar, no setor de máquinas e implementos agrícolas. Mais negócios estão acontecendo e recordes que não eram característicos nos primeiros dias do evento estão sendo batidos. A população atendeu ao chamado, e os expositores estão imbuídos desse sentimento de retomada de uma grande Expointer”, comentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer