Expointer Comissão multissetorial é a responsável por escolher os vencedores do Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

A iniciativa premiará seis pessoas ou entidades que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio no estado. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Parceria da Rede Pampa e do Banrisul, o Troféu Destaques do Agro premiará seis pessoas ou entidades que contribuem para o desenvolvimento do setor no estado. Os candidatos às cinco categorias – Boas Práticas Ambientais, Pesquisa e Inovação, Agroindústria Familiar, Técnico Especialista em Agro e Produtor Agro – foram indicados pelos superintendentes regionais do banco.

A comissão avaliadora será composta por gerentes de agronegócio do Banrisul e a equipe da Rede Pampa, além de representantes técnicos de áreas como o próprio agro, marketing e varejo. “Serão escolhidos aqueles que mais se destacaram no último ano-safra, com o objetivo de valorizar quem representa o setor no Rio Grande do Sul”, ressalta Janir Luiz Damiani, superintendente da Unidade de Expansão de Agronegócio do Banrisul.

O evento acontece no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022, será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

