Notas Brasil Exportação de soja do Brasil atinge recorde de 16,3 milhões de toneladas

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

A exportação de soja do Brasil atingiu um recorde mensal de 16,3 milhões de toneladas em abril, ante 9,4 milhões de toneladas no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da média diária de embarques publicados nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

