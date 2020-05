Notas Brasil Prefeitura do Rio interdita Jockey Club Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou, nesta segunda-feira (4), o Jockey Club Brasileiro, na Lagoa, na Zona Sul. O estabelecimento permaneceu com as atividades durante a pandemia do novo coronavírus, mesmo não se enquadrando em serviços essenciais. O Município alegou que as atividades vão contra as medidas de enfrentamento ao coronavírus.

