Notas Brasil Lucro do Itaú recua 49,3%

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

O banco Itaú informou nesta segunda-feira (4) que registrou lucro líquido contábil de R$ 3,401 bilhões no primeiro trimestre de 2020. O resultado representa uma queda de 49,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior (R$ 6,701 bilhões). Já o lucro líquido recorrente do banco, que exclui fatores extraordinários no trimestre fiscal, somou R$ 3.912 bilhões.

