Notas Brasil Coronavírus mata Jorginho, massagista do Flamengo há 40 anos

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Luto no Flamengo. Jorge Luiz Domingos, massagista do clube por 40 anos, morreu nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Jorginho, como era conhecido, estava internado há duas semanas em um hospital na Ilha do Governador, e sofreu uma parada cardiorrespiratória no início da tarde. Aos 68 anos, ele tinha Covid-19.

