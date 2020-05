Grêmio O Grêmio estabelece protocolos e reinicia as atividades no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

A descontaminação química do CT foi feita através da aplicação de um produto à base de quartenário de amônia. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Em nota, o Grêmio comunicou que está seguindo um rígido protocolo de distanciamento social e com medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

O Departamento de Futebol do Tricolor retomou as atividades nesta segunda-feira (4) após um período de férias, no qual o CT Luiz Carvalho foi adaptado para receber os funcionários e, a partir desta terça (5), os jogadores. As medidas foram colocadas em prática pela primeira vez pela tarde, e agora farão parte da rotina do CT.

Os novos parâmetros foram observados já na primeira reunião, realizada em um dos campos, na qual todos se reuniram em um grande círculo, com o distanciamento adequado e usando máscaras. O executivo de futebol Klauss Câmara deu as boas-vindas a todos e explicou a importância da retomada dos treinamentos. Ao seu lado, estava o diretor de futebol, Celson Matte, representando o departamento de futebol do Clube. Depois do executivo, os médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelles fizeram uma explanação de todas as medidas que serão tomadas para a retomada.

Já nesta segunda, os profissionais do Departamento de Futebol seguiram um protocolo detalhado, que será aplicado também aos jogadores. Ele está baseado em divisões geográficas do CT, medições de temperatura e oxigênio, aplicação do teste de imunidade para a Covid-19 e espaços abertos e bem ventilados. A circulação será restrita ao número já determinado de profissionais e se, a qualquer momento, alguém apresentar febre ou relatar desconforto, será imediatamente encaminhado a um dos médicos do Clube.

Para a realização dos primeiros testes, os jogadores serão divididos em pequenos grupos, que começam a se apresentar na manhã desta terça. Os atletas chegarão ao CT já fardados, e não farão uso dos vestiários.

A logística será a seguinte:

– Ao chegar, ainda dentro do carro, será aferida a temperatura;

– Estando abaixo de 37,7 graus, o atleta é direcionado a uma primeira área, com todos os lados abertos e apenas uma cobertura, na qual retira os sapatos e veste uma proteção para os pés;

– Em seguida, em outro ambiente semelhante, há uma segunda verificação da temperatura corporal, uma medição de oxigênio periférico e é realizado o imunoteste para verificar a dosagem de anticorpos;

– Com o resultado dentro dos parâmetros, o atleta segue, pelo lado externo do CT, a uma estrutura, igualmente aberta, para realização dos testes fisiológicos – sempre de forma individual;

– Após o treinamento, o atleta vai direto para casa, sem utilizar os vestiários do CT para tomar banho.

