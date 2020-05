Grêmio Técnico Renato Portaluppi terá mudança para novo hotel em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

No retorno para Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi estará de “casa nova”. Por conta do fechamento indeterminado do hotel, em virtude da Covid-19, onde o treinador residia, o Grêmio precisou encontrar uma nova moradia. O novo endereço será em hotel do bairro Moinhos de Ventos, zona nobre da capital gaúcha.

O treinador tem a previsão de chegada ao clube nesta quarta-feira, quando também será submetido ao protocolo médico estabelecido pelo clube. Nesta terça-feira, à tarde, o primeiro grupo de jogadores irá se apresentar no CT Luiz Carvalho para a realização de testes da Covid-19. As primeiras atividades físicas só devem iniciar a partir de quinta-feira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

