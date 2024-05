Esporte Técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior convoca jogadores para amistosos e Copa América; veja lista

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Lista traz três jogadores de clubes brasileiros para torneio e amistosos preparatórios em junho Foto: Divulgação/CBF

O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (10), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os 23 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra México e Estados Unidos e na Copa América, que acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

As novidades são a ausência de Neymar (Al-Hilal), que ainda se recupera de lesão no joelho esquerdo, e as inclusões de Guilherme Arana (Atlético-MG) e Evanílson (Porto), que foram chamados pela primeira vez pelo novo técnico da equipe. O goleiro Alisson (Liverpool) retorna após um período lesionado.

A Seleção enfrenta o México no dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas, e encara os Estados Unidos, no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando. As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que começa para o Brasil no dia 24, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 22h (horário de Brasília).

No dia 28, o Brasil terá pela frente uma partida contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e, em 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA), para encerrar a fase de grupos.

De acordo com a CBF, os jogadores atuantes no futebol europeu que forem convocados, devem se apresentar no dia 30 de maio. Já os atletas que defendem times brasileiros começam a treinar na cidade da Flórida no dia 3 de junho, por conta dos amistosos de preparação.

Convocados

Goleiros: Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Bento (Athletico-PR) Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendel (Porto)

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendel (Porto) Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG) e Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG) e Éder Militão (Real Madrid) Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Douglas Luiz (Aston Villa) e Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Douglas Luiz (Aston Villa) e Andreas Pereira (Fulham) Atacantes: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Savinho (Girona) e Evanílson (Porto).

