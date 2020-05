Notas Brasil Usuários reclamam de queda no sinal de internet de Claro e Vivo

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Usuários das operadoras Claro e Vivo relataram instabilidade e quedas de sinal de banda larga entre a manhã e a tarde desta segunda-feira (4). O serviço de banda larga fixa falhou em capitais das regiões Sul, Sudeste e Norte, de acordo com o site Down Detector, que mapeia falhas na prestação do serviço.

