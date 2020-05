Notas Brasil MEC corta R$ 10 milhões do INES

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

O Ministério da Educação cortou R$ 10 milhões da verba que seria repassada neste ano ao Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). A orientação (pedido ou ordem) veio do Ministério da Economia, que busca recursos para o combate ao coronavírus e à pandemia de covid-19. O INES atende 600 alunos com deficiência auditiva no Rio de Janeiro.

