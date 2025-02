Rio Grande do Sul Exportações da indústria de transformação abrem o ano em alta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Receita das vendas externas alcança USS$ 1,36 bilhão, aumento superior a 8% em relação a janeiro de 2024 Foto: Divulgação/Portos RS Receita das vendas externas alcança US$ 1,36 bilhão, aumento superior a 8% em relação a janeiro de 2024. (Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As exportações da Indústria de Transformação gaúcha tiveram receita de US$ 1,36 bilhão em janeiro, aumento de 8,3% (US$ 104,3 milhões) em relação ao mesmo mês de 2024. Foi o segundo maior valor da série histórica para o período, inferior apenas a janeiro de 2023, quando os embarques alcançaram US$ 1,43 bilhão.

“Essa expansão se deve principalmente aos preços médios de venda, que subiram 13,8%. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade exportada caiu 4,8%. Um dado positivo é que os nossos três principais parceiros, China, Estados Unidos e Argentina, aumentaram suas compras, principalmente o vizinho sul-americano, com mais de 62% de elevação”, diz o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações mostram um desempenho geral positivo entre os segmentos: 14 dos 23 apresentaram expansão em suas vendas.

O segmento de Alimentos, tradicionalmente o que mais exporta no Rio Grande do Sul, perdeu a primeira posição para Tabaco, que com exportações direcionadas principalmente para a China, mas com embarques atípicos para a Tunísia e para o Vietnã, comercializou US$ 405,1 milhões, elevação de 42,5% em relação a janeiro de 2024, tanto nas quantidades (21,8%) quanto nos preços (17%).

Alimentos caiu para segundo lugar, com US$ 325,9 milhões de receita, recuo de 11,7% frente a janeiro do ano passado. Contribuiu para isso especialmente a redução na quantidade exportada, 25,6%, já que os preços médios subiram 18,7%. Químicos foi o terceiro segmento que mais vendeu, US$ 110,3 milhões, elevação de 2,5%. Só que, ao contrário de Alimentos, as quantidades comercializadas subiram 16,1%, enquanto os preços médios caíram 11,7%.

Vale mencionar ainda os embarques de Veículos automotores (US$ 75 milhões ou mais 48,1%) e de Máquinas e materiais elétricos (US$ 33,6 ou mais 105,5%), ambos com importantes contribuições para a composição da taxa de crescimento das exportações da Indústria de Transformação gaúcha.

Importações

Em janeiro de 2025, o Rio Grande do Sul importou US$ 1 bilhão em mercadorias, expansão de US$ 157,7 milhões (17,8%) frente ao mesmo período de 2024. O segmento de Químicos (um total de US$ 206,6 milhões ou mais 77,9% em relação ao mesmo mês do ano passado) foi o que mais se destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/exportacoes-da-industria-de-transformacao-abrem-ano-em-alta-no-rio-grande-do-sul/

Exportações da indústria de transformação abrem o ano em alta no Rio Grande do Sul

2025-02-19