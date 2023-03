Rio Grande do Sul Exportações da indústria do Rio Grande do Sul caem no segundo mês do ano

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 1 bilhão em produtos estrangeiros no mês passado. Foto: Ag. Brasil Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 1 bilhão em produtos estrangeiros no mês passado. (Foto: Ag. Brasil) Foto: Ag. Brasil

As exportações gaúchas da indústria de transformação sofreram queda no segundo mês do ano. Em fevereiro, totalizaram US$ 1,2 bilhão, o que representa 4,2% de retração na comparação com o mesmo mês de 2022. Já no acumulado dos dois primeiros meses de 2023, alcançaram US$ 2,6 bilhões, correspondendo a uma alta de 5,1%. “Embora os preços médios tenham subido, o que explica a queda nas vendas externas em fevereiro no Estado é a quantidade exportada, que caiu praticamente 15%, como resultado da desaceleração econômica internacional”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry.

Segundo análise elaborada pela da Unidade de Estudos Econômicos (UEE) da Fiergs com base nos resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), dos 23 setores exportadores da indústria no RS, sete avançaram, comparando-se com o mesmo mês de 2022. Alimentos foi o segmento com maior faturamento, US$ 452,2 milhões, elevação de 7,5% em fevereiro. China (US$ 31,1 milhões), Coreia do Sul (US$ 4,5 milhões) e Espanha (US$ 17,6 milhões) foram os principais mercados consumidores, destacando-se o farelo de soja como produto mais embarcado. As vendas do produto, no entanto, apresentaram retração de 19,7% em relação a fevereiro de 2022.

Mesmo com queda de US$ 5,7 milhões nas exportações em fevereiro, uma baixa de 4,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor de Tabaco apresentou o segundo maior faturamento, US$ 124,4 milhões, tendo China, Estados Unidos e Egito como principais compradores. A China, porém, reduziu suas importações em US$ 22,8 milhões, uma queda superior a 52%.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 1 bilhão em produtos estrangeiros no mês passado, incremento de US$ 41,8 milhões ante fevereiro de 2022. Os produtos mais demandados do mercado externo foram Óleos brutos de petróleo (US$ 257 milhões), Veículos de carga (US$ 61 milhões) e Naftas (US$ 60 milhões). Os países de origem dos produtos mais adquiridos foram Argentina (US$ 238,7 milhões), Argélia (US$ 176 milhões), China (US$ 108,2 milhões) e Rússia (US$ 84,5 milhões).

Exportações totais

Na comparação com fevereiro do ano passado, os Estados Unidos superaram a China como o principal destino das exportações gerais do Rio Grande do Sul no último mês, apesar de elas terem caído 7,8%. Já os chineses compraram -12,2%, mesmo assim, finalizaram em segundo lugar no ranking. No mesmo período, o Rio Grande do Sul, ao fechar suas vendas externas totais em US$ 1,43 bilhão, uma baixa de 8,9%, ficou em sexto lugar entre os estados do Brasil que mais exportaram, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Pará.

Exportações da indústria do Rio Grande do Sul caem no segundo mês do ano