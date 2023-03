Rio Grande do Sul Vereador de Viamão é cassado por quebra de decoro parlamentar

O emedebista estava afastado das funções desde dezembro de 2022. Foto: Câmara de Vereadores de Viamão/Divulgação

A Câmara Municipal de Viamão aprovou a cassação do mandato do vereador Fabrício Ollermann (MDB). O parlamentar teria levado uma estagiária, que estava inconsciente após ingerir bebida alcoólica, a um motel da cidade. Foram 17 votos favoráveis à procedência da denúncia, duas abstenções, um impedimento e uma ausência. A votação ocorreu na quinta-feira (16). Ollermann nega as acusações.

O emedebista estava afastado das funções desde dezembro de 2022, quando o caso veio à tona. Ele chegou a recorrer à Justiça para retornar ao cargo, mas teve o pedido negado.

Em fevereiro de 2023, a Câmara de Viamão apresentou o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso da denúncia de estupro envolvendo o vereador. O grupo entendeu que ele não conseguiu provar que a denúncia era falsa.

Caso

O caso investigado pela polícia teria ocorrido no início de dezembro. A vítima seria uma estagiária do gabinete do vereador, uma jovem de 22 anos. Um vídeo mostra o vereador entrando de carro com ela em um motel.

À polícia, a jovem disse que, durante visita em horário de trabalho a uma propriedade rural no bairro Itapuã, teria ingerido bebida alcoólica acompanhada de Ollermann. Ela teria ficado inconsciente, sendo levada a um motel pelo vereador, conforme a polícia.

