Rio Grande do Sul Exportações do agronegócio gaúcho somam US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Em cenário de queda nos preços médios globais, valor apresentou redução de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado Foto: Divulgação/Portos RS (Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

Em meio a um cenário de queda nos preços médios dos principais produtos vendidos pelo Rio Grande do Sul, as exportações do agronegócio gaúcho somaram US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, baixa de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar da alta registrada em segmentos como o de fumo e seus produtos (total de US$ 732,6 milhões; +1,2%) e de produtos florestais (total de US$ 334,4 milhões; +25,0%), as reduções nas vendas de carnes (total de US$ 586,3 milhões; -10,3%), complexo soja (total de US$ 2,2 bilhões; -2,3%) e cereais, farinhas e preparações (total de US$ 203,7 milhões; -13,9%) foram decisivas para os números do período.

Os dados são do boletim Indicadores do Agronegócio do RS, divulgado nesta quinta-feira (28) pelo DEE/SPGG (Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão). Elaborado pelo pesquisador Sérgio Leusin Júnior, o material traz informações sobre as exportações no terceiro trimestre e do acumulado do ano e do emprego formal no campo.

O valor exportado no trimestre no agronegócio representou 73,1% do total vendido a outros países pelo Estado no período. Em termos absolutos, a redução no trimestre foi de US$ 65,4 milhões.

Terceiro trimestre 2024

A queda nos preços médios no mercado internacional afetou os valores das vendas de alguns dos principais produtos gaúchos do agronegócio. No segmento de carnes, a carne de frango apresentou uma redução de 18,9% no valor exportado (total de US$ 297,74 milhões) e no complexo soja, o farelo teve queda de 22,2% (total de US$ 362,03 milhões).

Conforme o boletim, o segmento de produtos florestais apresentou avanço em função da elevação das vendas da celulose (total de US$ 257,19 milhões), principal produto do segmento, com alta de 43,6% em relação ao mesmo período de 2023, beneficiada pela alta nos preços médios (+50,4%).

Em relação aos principais destinos das exportações, China (37,6%), União Europeia (13,5%), Estados Unidos (4,6%), Irã (3,5%), Vietnã (3,1%), Emirados Árabes Unidos (2,4%) e Argentina (2,2%) lideram o ranking do período, concentrando 66,9% do total vendido a outros países pelo Rio Grande do Sul.

Acumulado do ano

Entre janeiro e setembro de 2024, as exportações do agronegócio gaúcho somaram US$ 11,1 bilhões, queda de 8,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, o que em números absolutos representa uma baixa de US$ 995,7 milhões.

Enquanto os segmentos de fumo (total de US$ 1,9 bilhão; + 4,2%) e produtos florestais (US$ 1,1 bilhão; +3,9%) tiveram melhora no desempenho, as carnes (total de US$ 1,7 bilhão; -15,3%), complexo soja (total de 4,1 bilhões; -6,8%), cereais, farinhas e preparações (US$ 882,9 milhões; -29,9%) e máquinas agrícolas (total de US$ 294,2 milhões; -32,9%) tiveram vendas aquém das de 2023.

No segmento de cereais, a redução nas vendas do trigo (-28,2%), milho (-89,9%) e arroz (-15,0%) explica o resultado, enquanto nas carnes a queda passa pelo comércio menor da carne de frango (-17,5%), carne suína (-10,4%) e da carne de peru (-42,0%). Na soja, as quedas nas vendas do farelo (-22,5%) e do óleo (-46,5%) impactaram os números finais.

No acumulado do ano, China (32,2%), União Europeia (13,7%) e Estados Unidos (5,5%) lideram a lista de destinos. Apesar de manter a segunda posição no ranking, a União Europeia apresentou redução de 18,4% no total comprado do agronegócio do Rio Grande do Sul, movimento explicado pela menor aquisição do farelo de soja.

Emprego formal

O terceiro trimestre de 2024 apresentou um saldo negativo de 3.919 postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio do Rio Grande do Sul. Ainda que seja tradicional no período o saldo negativo de vagas no setor em função da desmobilização da mão de obra após a colheita das lavouras e redução da atividade nas indústrias do segmento, os meses entre julho e setembro tiveram um saldo negativo de vagas menor do que a registrada em 2023. No ano passado, o saldo foi negativo em 8.603 vagas formais.

Em relação aos três segmentos que constituem o agronegócio (“antes”, “dentro” e “depois” da porteira), o segmento “antes da porteira” (setores dedicados ao fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos) apresentou saldo positivo (290 postos), assim como o “dentro da porteira” (formado pelas atividades agropecuárias), com 195 postos. O segmento “depois da porteira”, formado pelas atividades agroindustriais, registrou saldo negativo de 4.404 postos.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o saldo de empregos criados no agronegócio gaúcho foi positivo em 2.373 postos, com um total de 384.065 vínculos ativos no mês de setembro.

O setor de comércio atacadista liderou a criação de empregos no agronegócio gaúcho, com um saldo de 1.487 postos, seguido da produção de lavouras permanentes, com 1.131 postos na soma do ano. O setor de abate e fabricação de produtos de carne segue como o maior empregador do agronegócio gaúcho, com 66.943 vínculos ativos, seguido do comércio atacadista de produtos agropecuários e agroindustriais, com 53.446 vínculos.

