Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Os dados foram divulgados pela Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul)

O agronegócio gaúcho atingiu US$ 15,6 bilhões nas exportações acumuladas entre janeiro e dezembro de 2022. O resultado representa um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em volume, o total comercializado chegou a 21,5 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 16% na comparação entre o ano passado e 2021. Os dados estão no Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, divulgado pela Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) na terça-feira (17).

Em dezembro de 2022, o agronegócio foi responsável por US$ 1,37 bilhão dos US$ 1,9 bilhão exportados pelo Estado, o equivalente a 72%. Em volume, o percentual foi de 90% do total comercializado pelo Rio Grande do Sul. Em valor, o resultado do último mês do ano é 14% superior ao de dezembro de 2021. Já em volume, houve redução de 2,1 milhões de toneladas para 1,8 milhão de toneladas. Na comparação entre novembro e dezembro de 2022, foi registrada queda de 1% no valor e aumento de 14% no volume exportados.

As exportações para a Ásia (sem o Oriente Médio) totalizaram US$ 668 milhões. A Europa atingiu US$ 289 milhões, sendo US$ 203 milhões para a União Europeia. Em seguida, aparecem o Oriente Médio, com US$ 186 milhões; a América do Norte, com US$ 93 milhões; a América do Sul, com US$ 85 milhões; a África, com US$ 100 milhões; a Oceania, com US$ 3 milhões; e a América Central e Caribe, com US$ 30 milhões.

Quanto aos países, a China ocupa o primeiro lugar, com US$ 403 milhões e participação de 29% no valor total exportado pelo agronegócio gaúcho. Em segundo lugar, estão os Estados Unidos, com 5,6%; seguidos por Índia, com 5,3%; Arábia Saudita, com 5,3%; e Indonésia, com 4,6%.

