Rio Grande do Sul Exportações gaúchas totalizam 7,4 bilhões de dólares de janeiro a maio

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

No ranking brasileiro dos principais Estados exportadores, o RS ocupa a sétima colocação Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil No ranking brasileiro dos principais Estados exportadores, o RS ocupa a sétima colocação. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 7,4 bilhões entre janeiro e maio deste ano, uma queda de 12,9% – o equivalente a US$ 1,1 bilhão – em relação ao mesmo período de 2023. Ainda assim, o valor atingido é o quinto maior da série histórica, iniciada em 1997.

No ranking brasileiro dos principais Estados exportadores, o RS ocupa a sétima colocação, sendo responsável por 5,6% do total exportado pelo País. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

O levantamento aponta que, embora o período analisado inclua os indicadores do mês de maio, quando o Estado foi afetado de forma severa por enchentes, ainda não é possível constatar de forma nítida os efeitos dessa catástrofe nas exportações.

Fumo não manufaturado (US$ 858,7 milhões), soja em grão (US$ 737,8 milhões), cereais (US$ 614,2 milhões), farelo de soja (US$ 549,6 milhões), carne de frango (US$ 526,5 milhões) e celulose (US$ 418,2 milhões) foram os principais produtos exportados entre janeiro e maio de 2024.

Destaques

No período analisado, os produtos que mais obtiveram avanço nas exportações foram fumo não manufaturado (mais US$ 67,7 milhões, 8,6%), óleos combustíveis de petróleo (mais US$ 51,5 milhões, 56,7%), polímeros de etileno em formas primárias (mais US$ 47,5 milhões, 23,7%) e soja em grão (mais US$ 42,5 milhões, 6,1%).

Por outro lado, os produtos que apresentam as maiores reduções foram cereais (menos US$ 311,2 milhões, -33,6%), óleo de soja (menos US$ 204,9 milhões, -69,9%) e farelo de soja (menos US$ 173,6 milhões, -24%). Também apresentaram redução significativa as carnes suína e de frango, os tratores agrícolas e os veículos automóveis de passageiros.

Principais destinos

Entre janeiro e maio de 2024, o Rio Grande do Sul exportou para 180 destinos. A China se manteve como o principal comprador, respondendo por 19,8% do total das exportações. Completam o ranking a União Europeia (13,6%), os Estados Unidos (9,9%), a Argentina (5,1%) e o Vietnã (4%).

Os destinos que apresentaram a maior alta nos primeiros cinco meses deste ano foram Filipinas (mais US$ 171,3 milhões, 797,8%), China (mais US$ 162,6 milhões, 12,4%) e Coreia do Sul (mais US$ 66 milhões, 38,6%). Em contrapartida, Indonésia, Bangladesh, União Europeia, Argentina, Arábia Saudita e Estados Unidos contribuíram para a queda geral das exportações gaúchas.

