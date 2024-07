Economia Rio Grande do Sul cria mais de 47 mil vagas de emprego com carteira assinada nos cinco primeiros meses deste ano

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Porto Alegre foi o município gaúcho que mais gerou vagas formais no período Foto: Divulgação Porto Alegre foi o município gaúcho que mais gerou vagas formais no período. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de 47.125 empregos com carteira assinada de janeiro a maio deste ano. Foram 675.057 admissões e 627.932 demissões no período, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Porto Alegre foi o município gaúcho que mais gerou vagas formais nos cinco primeiros meses deste ano, com quase 6 mil novos postos. O número é resultado de 110.816 contratações e 104.906 desligamentos.

“Mesmo com as consequências das cheias no Estado, o Rio Grande do Sul permanece com índices positivos de empregabilidade em 2024. Agora, estamos focados em manter os postos de trabalho, oferecer possibilidades de qualificação e requalificação e apoiar os microempreendedores individuais”, destacou o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Impactado pelas enchentes históricas, o Estado perdeu, em maio, 22,2 mil postos com carteira assinada. A indústria apresentou saldo negativo de 6.586 vagas de trabalho formais. O comércio teve queda de 5.520 vagas, seguido da agropecuária, com menos 4.318 postos.

Sossella destacou que o Estado atua junto ao governo federal e aos municípios para a retomada econômica após a tragédia climática. “Estamos remodelando programas com atenção prioritária nos 95 municípios em situação de calamidade pública para reverter esse momento”, afirmou.

2024-07-02