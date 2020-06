Trata-se do segundo frigorífico brasileiro a ter a cobiçada licença retirada por causa de casos da Covid-19 entre trabalhadores. No início da última semana, o abatedouro de bovinos do mato-grossense Agra também foi suspenso.

A expectativa no setor, segundo o Valor Econômico, é que mais abatedouros tenham a exportação à China suspensa pelo ministério nos próximos dias. No caso da JBS de Passo Fundo, a decisão da Pasta já consta no Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal.