Agro ExpoRural na Fenasoja 2022: Tecnologia a favor da produção agrícola

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

A ExpoRural é uma das atrações da Fenasoja 2022, que teve início nesta quinta-feira (28) Foto: Divulgação/Fenasoja Foto: Divulgação/Fenasoja

Cooperativas, agropecuárias, empresas do ramo agrícola, instituições de ensino e a Emater/RS apresentam as novidades e as tecnologias nas áreas de manejo e sementes. Isso acontece na ExpoRural, uma das atrações permanentes da Fenasoja 2022, área totalmente focada em negócios.

Da estimativa geral de contratos firmados na Feira, 89% é possibilitado através do agronegócio, que estará centralizado junto à ExpoRural. No espaço são concentradas empresas de insumos, colheitadeiras, implementos agrícolas, além de cooperativas agrícolas, agentes financeiros e entidades voltadas à assessoria rural.

O presidente da ExpoRural, Vitor de Conti, afirma que o ambiente foi pensado e desenvolvido para atrair ainda mais público. Atualmente com 29 lotes, a expansão ocorre para que novos expositores e marcas possam mostrar seus produtos. “Uma das novidades é o Pavilhão Tecnológico, que garante espaço para empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio, onde ocorrerão demonstrações de aplicações dessas novidades nas propriedades”, comentou.

Com parceria da Emater/RS, hortigranjeiros e universidades, a Fenasoja apresentará novidades como a Escola da Terra, que reunirá estudantes de toda a região. Já pensando no expositor e nos visitantes, foi instalada uma churrascaria no local, oportunizando um espaço a mais de negociação, integração e comemoração.Outra inovação será a presença de agências de crédito e bancos, com o objetivo de viabilizar negócios através de financiamentos.

Quem visitar a área será convidado a conhecer o espaço Caminhos da Soja, que resgata o passado, apresenta propostas para o presente e projeta o futuro. Na história do desenvolvimento da agricultura regional, será possível observar detalhes que remetem aos tempos de colonização de Santa Rosa, sentir-se parte e lembrar de momentos vividos pelas famílias que escolheram a região como local para viver.

A ExpoRural está recebendo constantes melhorias, garantindo acesso asfáltico aos expositores e ainda estrutura completa de banheiros e áreas de descanso. O espaço funcionará das 10h às 20h. Já a Churrascaria permanece aberta até o horário de início dos shows.

