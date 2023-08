Expointer Exposição de Artesanato registra mais de R$ 480 mil em vendas nos três primeiros dias da Expointer

40ª edição do evento ocorre simultaneamente à programação da feira Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A 40ª Expoargs (Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul) contabilizou a comercialização de 6.772 produtos, que somaram R$ 483.142,90 em vendas nos três primeiros dias da Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Para comparação, ano passado o valor comercializado no primeiro fim de semana do evento ficou em R$ 343.186,10. Promovida pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação e Social), a maior feira de artesanato do RS segue até o dia 3 de setembro, das 8h às 20h, no Pavilhão do Artesanato, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. São 196 artesãos de 54 municípios que expõem e comercializam seus produtos em 118 estandes.

São expostas e comercializadas peças de entalhe em madeira, crochê, couro, cutelaria, biscuit, patchwork e escultura em argila, além de brinquedos, bijuteria, cuias, mateira, bolsas, bombas, entre outras. Também são realizadas, no evento, demonstrações de técnicas artesanais.

Confira a programação para os próximos dias na Expointer:

Quarta (30/8), das 10h às 12h: Bambu (artesã Elstor Kuster);

Quinta (31/8), das 10h às 12h: Vime (artesã Josiele);

Quinta (31/8), das 16h às 18h: Pintura em tela (artesã Vanusa Camargo);

Sexta (1º/9), das 10h às 12h: Cutelaria (artesão Danilo Flores);

Sexta (1º/9), das 16h às 18h: Cutelaria (artesão Danilo Flores);

Sábado (2/9), das 10h às 12h: Metal típico regional (artesão Marcio André);

Sábado (2/9), das 16h às 18h: Biscuit (artesã Lídia Helena).

Expoargs

A última edição da Expoargs, realizada em 2022, contabilizou a comercialização de 25.054 peças, que somaram R$ 1.533.108,05 em vendas. A Expoargs é realizada anualmente, simultaneamente à Expointer.

É uma iniciativa da FGTAS, por meio do PGA (Programa Gaúcho de Artesanato), que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização.

O PGA também é responsável pela emissão da Carteira de Artesão, que viabiliza a isenção de ICMS para a circulação de produtos, a emissão de notas fiscais e a exportação de produtos como pessoa física, além da participação de exposições e feiras para comercialização dos produtos. Ao todo, o programa conta com mais de 63 mil artesãos ativos. Desse total, 78,5% são mulheres.

