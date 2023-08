Expointer Fertilizantes Piratini avalia cenário atual do agro como favorável para potencializar as vendas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O destaque da empresa é o pioneiro SuperN®Pro, que adiciona uma nova molécula à tradicional solução SuperN. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Referência nacional e internacional no segmento em que atua, a Fertilizantes Piratini está presente em mais uma edição da Expointer. A empresa avalia o cenário atual do agronegócio no estado como favorável, apostando na oportunidade de retomada para potencializar as vendas.

O diretor da Fertilizantes Piratini, Mário Darós, afirma estar acompanhando o clima de reanimação e alegria que está presente na 46ª feira. “Acreditamos que a agricultura gaúcha está superando as dificuldades e voltando a viver um bom momento. As expectativas são as melhores. Os preços dos fertilizantes estão estabilizando e o produtor está mais confiante no recomeço após as adversidades enfrentadas. Estamos otimistas”, comemorou o empresário.

Neste contexto, a missão da companhia é levar ao mercado produtos inovadores para potencializar os resultados dos agricultores. O destaque da Fertilizantes este ano é o pioneiro SuperN®Pro. O produto adiciona uma nova molécula à tradicional solução SuperN, com o objetivo de proporcionar uma proteção prolongada da ureia contra as perdas por volatilização de amônia: a Duromide. A tecnologia foi criada, patenteada e fornecida com exclusividade pela Koch Agronomic Services, dos Estados Unidos. Os efeitos dos dois inibidores (Duromide e NBPT), agindo em conjunto, estendem a janela de proteção do SuperN®Pro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/fertilizantes-piratini-avalia-cenario-atual-do-agro-como-favoravel-para-potencializar-as-vendas/

Fertilizantes Piratini avalia cenário atual do agro como favorável para potencializar as vendas

2023-08-29