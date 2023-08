Agro Relação entre mercado financeiro e agronegócio será um dos temas debatidos no Fórum Agro Inovação

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os 70 primeiros inscritos garantem vagas presenciais no encontro, sediado na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil Foto: Freepik Foto: Freepik Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Organizado pela Rede Pampa e pelo Banrisul, o Fórum Agro Inovação Presente e Futuro chega à sexta edição propondo discussões sobre os principais desafios do agronegócio gaúcho e brasileiro, com foco na inovação, na sustentabilidade e nas oportunidades de mercado. O evento acontece no dia 31 de agosto, na Casa da Rede Pampa na Expointer, a partir das 14h30.

A programação está estruturada em dois painéis de debates com personalidades de destaque do empresariado gaúcho, autoridades e profissionais-referência no agro, apresentados e mediados pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O painelista Fernando Marchet, CEO da Bateleur Consultoria Financeira, antecipa os assuntos que trará para o encontro: “levarei uma visão macroeconômica, vou mostrar como o agronegócio participa da economia brasileira e, na sequência, tratei um panorama macroeconômico, focando no agroregional”. O empresário também promete levantar reflexões sobre o papel do mercado financeiro e de ações no desenvolvimento do agronegócio.

Prefeitos, secretários municipais e estaduais, empresários do setor agropecuário, agricultores, integrantes de cooperativas e demais interessados poderão participar gratuitamente do Fórum, que terá a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice Gabriel Souza.

Os 70 primeiros inscritos garantem vagas presenciais no encontro, sediado na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil. As inscrições podem ser realizadas pelo site do fórum. Os demais poderão acompanhar o debate de forma on-line.

O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/agro-forum-mercado-financeiro-pampa/

Relação entre mercado financeiro e agronegócio será um dos temas debatidos no Fórum Agro Inovação

2023-08-29