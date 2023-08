Expointer Rede Pampa e Banrisul fortalecem parceria com 2ª edição do Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Parceria entre Rede Pampa e Banrisul valoriza o trabalho da comunidade local e une duas marcas tradicionais do estado na missão de incentivar o desenvolvimento do setor Foto: Freepik Foto: Freepik

Promovido pela Rede Pampa e Pelo Banrisul como parte da programação da Expointer 2023, o Troféu Destaques do Agro chega a sua 2ª edição com o compromisso de reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho através da promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras.

A premiação acontece no dia 31 de agosto, quinta-feira, na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30, em cerimônia comandada pela comunicadora Vera Armando. Neste ano, serão seis homenageados em cinco categorias – boas práticas ambientais, pesquisa e inovação, agroindústria familiar, técnico especialista em agro e produtor agro.

O Troféu também é um símbolo do compromisso do grupo de comunicação com a disseminação de informação de qualidade sobre o agronegócio e as atividades do setor no Rio Grande do Sul, garantindo que os gaúchos recebam sempre um conteúdo rico, bem apurado e atualizado sobre as temáticas do meio.

A parceria entre Rede Pampa e Banrisul valoriza o trabalho da comunidade local e une duas marcas tradicionais do estado na missão de incentivar o desenvolvimento do setor, tão importante para a economia regional e nacional. “Nossas ações são sempre focadas no que interessa para os gaúchos. A Pampa também defende a sociedade, as tradições e as prioridades do RS, e, por isso, a parceria faz tanto sentido e deve render ainda muitos frutos. Estamos ansiosos para a premiação!”, celebra o presidente do banco, Fernando Lemos.



O Troféu, fruto da parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, conta ainda com o apoio da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e IndustriaL. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

