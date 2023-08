Expointer Senai-RS firma cooperação com a Secretaria de Inovação para projetos voltados ao agro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Entidades assinaram protocolo de intenções durante a 46ª Expointer. Foto: Anita Trombin Foto: Anita Trombin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) assinou um protocolo de intenções com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Rio Grande do Sul, a fim de cooperar em projetos relacionados ao agronegócio. A solenidade foi conduzida no palco do RS Innovation Agro, na tarde desta terça-feira (29), durante a 46ª Expointer.

“Mais importante do que assinar esse protocolo, é pensar o que faremos a partir dele. Então, estou muito animada para ver o que vamos construir por meio dessa parceria”, afirmou a titular da Sict, Simone Stülp. “É importante evoluir nessas parcerias com instituições que fazem a diferença e, a partir disso, articular outras ações”, completou.

A secretária lembrou, ainda, do lançamento do edital Inova Agro, que disponibiliza R$ 2,5 milhões para projetos de inovação em áreas estratégicas do setor, e também da assinatura do manifesto do Centro de Inteligência do Agro, que contou com a adesão de diversas instituições do estado. Além disso, compartilhou um pouco do programa de semicondutores, que vai agregar valor também à cadeia do agro. “Todas as ações parecem estar convergindo muito bem, e isso é porque estamos planejando e executando tudo com excelência”, pontuou.

De acordo com o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein, o convênio firmado entre as entidades é “muito importante, numa ação de sinergia para a agroindústria estadual e nacional. Enxergamos a agricultura como área estratégica de desenvolvimento”.

O gerente da divisão de operações em tecnologia e inovação do Senai-RS, Vitor Gomes, destacou o impacto sistêmico do investimento em agricultura. “Quando a gente fala em investimento de tecnologia para agricultura estamos falando em vários caminhos, como meio ambiente, desenvolvimento de software. Então, investir nessa área se reflete em outras áreas importantes, principalmente em termos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU”, comentou. O acordo foi assinado, ainda, pelo gerente de operações do Senai-RS, Victor Camargo Nardelli.

