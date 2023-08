Expointer Emater/RS-Ascar estima aumento de 49% na produção da safra de verão

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

A previsão é um aumento de 73% na produção de soja e 53% na de milho. Foto: Rogerio Fernandes/Emater Foto: Rogerio Fernandes/Emater

A estimativa de produção para a Safra de Grãos de Verão 2023/2024 no Rio Grande do Sul deve ficar em 36.098.416 toneladas, o que representa 49,13% acima da safra passada, que foi de 24.206.441 toneladas (dados preliminares do IBGE). A área cultivada será de 8.494.111 hectares, ou seja, 1,72% a mais do que a Safra 2022/2023, de soja, arroz, milho e feijão 1ª safra. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29), pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR).

De acordo com a apresentação, feita pelo diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, a soja apresenta a expectativa de maior produção para a próxima safra, que é de 22.442.526 toneladas, 73,03% acima das 12.970.362 toneladas da safra anterior. Isso se deve à produtividade esperada, que é de 3.327 kg/ha, ou seja, 70,71% a mais do que os rendimentos da safra passada, que foram de 1.949 kg/ha. A área cultivada com a oleaginosa pouco muda (1,30%), passando de 6.658.472 para 6.745.112 hectares.

Soja

Produção: 22.442.526 toneladas

Área: 6.745.112 hectares

Produtividade: 3.327 kg/ha

No caso do arroz irrigado, cultura com a segunda maior área de produção no estado, serão 902.425 hectares cultivados, segundo o Irga, 7,44% acima da safra anterior, que foi de 839.972 hectares. Com uma produtividade estimada de 8.359 kg/ha, o RS deve produzir na próxima safra 7.543.137 toneladas de arroz irrigado.

Arroz Irrigado

Produção: 7.543.137 toneladas

Área: 902.425 hectares

Produtividade: 8.359 kg/ha

Importante insumo para a agricultura do estado, severamente atingido pela estiagem na safra passada, o milho deve atingir uma produção de 6.061.198 toneladas, ou seja, 53,24% acima da produção obtida na safra passada, que foi de 3.955.369 toneladas. Isso deve ser obtido com os bons rendimentos projetados, de 53,15% acima da safra anterior, que foi de 4.841 kg/ha, chegando a 7.414 kg/ha nesta safra. A área plantada ficou em 817.521 hectares, 0,7% menor do que na safra anterior.

Milho

Produção: 6.061.198 toneladas

Área: 817.521

Produtividade: 7.414 kg/ha

No feijão 1ª safra, a Emater/RS-Ascar projeta para o RS uma produção de 51.555 toneladas, 26,59% a mais do que a safra anterior, que foi de 40.725 toneladas, obtida a partir de um rendimento 23,40% a mais do que a safra anterior, que foi de 1.438 kg/ha, atingindo para esta safra uma produtividade estimada em 1.775 kg/ha. A área a ser cultivada com feijão deve aumentar 2,44%, passando de 28.361 para 29.053 hectares.

Feijão

Produção: 51.555 toneladas

Área: 29.053 hectares

Produtividade: 1.775 kg/ha

Prognóstico Climático Trimestral Simagro

De acordo com o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flavio Varone, “não devemos ter estiagem no Rio Grande do Sul, pois o El Niño, extremamente forte, vai se estender para o início do próximo ano”.

Varone apresentou o Prognóstico Climático Trimestral para setembro, outubro e novembro, que indica para o estado chuva acima da média na maioria dos municípios, com precipitação dentro da normalidade, com períodos de umidade acima da média na maioria das regiões, nos meses de outubro e novembro.

“O Rio Grande do Sul sempre tem estiagem em períodos curtos e em áreas isoladas, o que pode ocasionar algum prejuízo, conforme a fase da cultura”, ressalta o especialista, ao observar que, pela alta umidade projetada para os próximos meses, as temperaturas médias para os dias serão amenas e as noites mais quentes.

Emater/RS-Ascar estima aumento de 49% na produção da safra de verão

2023-08-29