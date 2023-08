Expointer Uniodonto-RS aproveita a feira para expandir atuação no segmento rural

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

O presidente da cooperativa, Irno Augusto Pretto, destacou a importância da presença na Expointer em evento na Casa da Rede Pampa. Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves

Dos mais de 50 anos de história da Uniodonto, 18 foram marcados por participações da regional gaúcha da cooperativa na Expointer. Nesta edição, a Uniodonto-RS busca atingir um público que não costuma alcançar em outros períodos do ano: o produtor rural. Atualmente a entidade possui mais de três milhões de clientes, 22 mil dentistas cooperados e 117 regionais em todo o Brasil.

Para o presidente Irno Augusto Pretto, o evento é uma oportunidade para divulgar os serviços e expandir a área de atuação da cooperativa de dentistas. “Aqui se concentram agricultores, entidades rurais e grandes autoridades. É uma porta de entrada para negociações mais diretas, pois chegamos com mais facilidade até as diretorias das empresas.”

A feira agropecuária também é tradicionalmente voltada ao cooperativismo. Assim, os colaboradores da Uniodonto-RS realizam o trabalho de visitação aos estandes, com foco na intercooperação. “Durante a Expointer, se desnudam os cargos, as roupas, e se veste o tradicionalismo, as raízes do campo. É um momento muito importante para nós, no qual percebemos com mais força o espírito colaborativo que existe no gaúcho”, destacou Pretto.

