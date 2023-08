Expointer Governo gaúcho lança programa de apoio a parcerias público-privadas nos municípios

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O lançamento do programa Impulsiona RS ocorreu durante assembleia da Famurs na Expointer Foto: Maurício Tonetto/Secom O lançamento do programa Impulsiona RS ocorreu durante assembleia da Famurs na Expointer - Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Impulsiona RS, concebido para incentivar PPPs (parcerias público-privadas) nos municípios gaúchos, foi lançado pelo governo do Estado, por meio da Separ (Secretaria de Parcerias e Concessões), na manhã desta quarta-feira (30), na Expointer.

As ações do programa terão como foco o apoio à contratação, estruturação e gestão de projetos de concessões e parcerias com o setor privado no âmbito municipal. O anúncio ocorreu durante a abertura da assembleia geral de prefeitos da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Segundo o governador Eduardo Leite, auxiliar os municípios na realização de parcerias é fundamental e pode ser um ponto de multiplicação dos investimentos do Estado. “Ao longo deste ciclo de governo, cada um dos programas e projetos que nós lançamos não foi simplesmente ditando ao município o que fazer com o dinheiro. Nós queremos que os municípios apresentem seus projetos e o Estado entra como parceiro, pois é o município que tem a noção das suas prioridades. Se nós conseguirmos ajudar os municípios a fazer os seus processos, nós podemos multiplicar os efeitos de investimentos do Estado”, ressaltou.

O Impulsiona RS será composto por quatro etapas: diagnóstico, estruturação, acompanhamento e capacitação. A inicial será dedicada a identificar os projetos já existentes e, na sequência, a realizar a avaliação de novos, com foco em criar uma rede de PPPs no Estado.

O trabalho ainda prevê a seleção de iniciativas viáveis e buscar ou indicar estruturadores (bancos, fundações, órgãos multilaterais etc.), além de contar com a elaboração do acordo de cooperação para viabilizar estas ações.

As iniciativas apresentadas pelos municípios passarão por um processo de análise de pré-viabilidade, com o objetivo de aumentar a chance de sucesso dos projetos. As iniciativas serão estruturadas nas áreas de educação, saúde, iluminação pública, usina solar fotovoltaica, resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento e equipamentos turísticos ou culturais.

O secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, destacou os diferenciais da proposta. “O Estado faz esta ligação entre as prefeituras e os estruturadores e parceiros. São realizadas as análises, e o Estado auxilia tecnicamente os municípios. Nossa intenção é criar uma verdadeira rede de PPPs no Estado, em que todos podem ganhar com as experiências uns dos outros”, explicou.

O programa ainda prevê a realização de capacitação de servidores municipais acerca de temas como aspectos preliminares de concessões e parcerias público-privadas, estruturação de projetos e gestão e fiscalização dos contratos.

Além disso, será feito o acompanhamento dos projetos, envolvendo inclusive a criação de um painel de projetos dos municípios, possibilitando a criação de uma rede técnica de acompanhamento constante para identificar gargalos. O governo do Estado oferecerá uma mentoria técnica como forma de apoio aos municípios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-lanca-programa-de-apoio-a-parcerias-publico-privadas-nos-municipios/

Governo gaúcho lança programa de apoio a parcerias público-privadas nos municípios

2023-08-30