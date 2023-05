Acontece Exposição no shopping Iguatemi homenageia principais apoiadores da Junior Achievement

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Uma exposição de fotos assinada pela renomada fotógrafa gaúcha Liane Neves estará em exibição até o dia 03 de junho no shopping Iguatemi. (Foto: Divulgação)

A Junior Achievement Rio Grande do Sul deu início a uma homenagem aos seus principais apoiadores do ano anterior. Uma exposição de fotos assinada pela renomada fotógrafa gaúcha Liane Neves está em exibição no hall do 1º pavimento do shopping Iguatemi e segue até o dia 03 de junho.

Liane, conhecida por seus registros junto ao poeta Mário Quintana nos últimos anos de sua vida, se voluntariou para retratar 23 representantes de instituições de ensino, órgãos governamentais e do setor privado que têm apoiado fortemente a Junior Achievement. A iniciativa contou também com o apoio do Instituto Ling, que cedeu um espaço para receber os retratados por Liane Neves, e do shopping Iguatemi, parceiro da instituição há mais de 20 anos.

A exposição priorizou números de impacto gerados junto a cada apoiador. O objetivo é reconhecer e tornar pública a dedicação de agentes transformadores da realidade social por meio do estímulo ao empreendedorismo, integrando uma iniciativa global anual que a Junior Achievement realiza em mais de 115 países, denominada de “Junior Achievement Hall of fame” (Hall da Fama da Junior Achievement).

Para a Aline Néglia, diretora executiva da JA Rio Grande do Sul, “a exposição é uma oportunidade não apenas de reconhecimento, mas também de inspiração, mostrando como o engajamento da iniciativa privada, órgãos de governo, escolas e sociedade civil, além do voluntariado podem contribuir para o crescimento e futuro dos jovens. Ao valorizá-los, a JA reforça o seu comprometimento com o empreendedorismo jovem e busca incentivar que mais agentes se juntem à causa”.

As categorias dos homenageados estão divididas em governo estadual, governo municipal, organização da sociedade civil, escola pública, escola particular, profissionalizante, voluntário, associação comercial, mantenedores, entidade social parceira, aluno-destaque e colaborador-destaque.

