Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

A aprovação contou com apoio de políticos da oposição Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A aprovação contou com apoio de políticos da oposição. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou nesta quarta-feira (31) moção de repúdio à visita oficial do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil.

A aprovação contou com apoio de políticos da oposição, em movimento comandado pelo deputado federal Marcel van Hattem (NOVO – RS).

O presidente da comissão, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), afirmou que a visita de Maduro fez o Brasil passar vergonha mundial.

“É compreensível que o Brasil tenha relações comerciais com todo mundo, mas absolutamente inaceitável o tom de celebração com a qual ele foi recebido. Isso é uma vergonha nacional e o Congresso Nacional se posicionou contra esse fato”, ressaltou.

A moção de repúdio agora será levada ao plenário da Câmara. Governistas irão tentar obter rejeição do texto.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve no Brasil em uma visita considerada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma retomada das relações com o país vizinho após anos de desgaste. O venezuelano participou de uma reunião com os presidentes dos 12 países da América do Sul, proposta pelo presidente Lula.

O líder chavista chegou a Brasília na noite de domingo (28), acompanhado da primeira-dama venezuelana, Cilia Flores, e foi recebido no aeroporto pela secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, a embaixadora Gisela Padovan.

2023-05-31