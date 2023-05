Política Presidente da Câmara diz que há “insatisfação generalizada” no Congresso com a articulação política do governo

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Se não for aprovada por Câmara e Senado, o governo Lula perderá ministérios Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados Se não for aprovada por Câmara e Senado, o governo Lula perderá ministérios. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados) Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira (31) que há uma “insatisfação generalizada” da Câmara com a articulação política do governo.

Lira também disse que, se a medida provisória (MP) da reorganização dos ministérios não for aprovada, a culpa não deve ser da Câmara. A culpa, segundo ele, deve ser colocada sobre a falta de negociação do governo.

“O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados – e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram – com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro”, afirmou Lira.

A MP em questão perde validade à meia-noite de quinta (1º) para sexta-feira (2). Se não for aprovada por Câmara e Senado até lá, o governo Lula perderá ministérios e voltará a ter a mesma estrutura que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A MP estava na pauta do Congresso na terça, mas a votação foi adiada.

MP dos Ministérios

A Medida Provisória 1.154/23 foi publicada no primeiro dia do novo governo, definindo um total de 37 ministros em 31 pastas e seis órgãos com status de ministério. No entanto, se o texto não for votado até 1º de junho, ela perde a validade e a estrutura do governo volta ao que era na gestão de Jair Bolsonaro, com 23 ministros.

