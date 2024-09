Porto Alegre Exposição no Theatro São Pedro destaca novas fotos de Eurico Salis sobre a zona rural gaúcha

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Imagens também são reproduzidas no novo livro do autor. (Foto: Eurico Salis/Divulgação)

Mais uma vez, o fotógrafo bageense Eurico Salis, 65 anos, mergulha no universo humano para apresentar um recorte expressivo da vida no campo. “Terra Gaúcha – Gerações” é o título de seu novo livro e também de uma exposição que prossegue até o dia 23 no Multipalco do Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre. São diversas imagens registradas na zona rural de cidades gaúchas.

As imagens têm como foco a documentação de tradições familiares, costumes e hábitos passados de pais para filhos. “Eurico traz neste novo projeto a identidade cultural do povo gaúcho em imagens de famílias em suas residências rurais e em seus locais de trabalho de campo, lavoura, tecelagem ou onde quer que estejam”, ressalta o texto de divulgação.

O autor concederá palestra aberta ao público, às 14h30min desta quarta-feira (11), na Sala de Oficinas do Multipalco. Na pauta, as atividades desenvolvidas para captação das fotografias constantes em sua obra, métodos, técnicas, equipamentos e as narrativas de suas imagens.

Serão doados 300 exemplares do livro a instuições de apoio à infância. Neste ano serão contemplados o Instituto do Câncer Infantil, Escola Kinder de Assistência à Infância Carente e Lar Santo Antônio dos Excepcionais.

“Terra Gaúcha – Gerações” foi financiado pela Lei Federal de Incentivo à cultura e tem como patrocinadores a Stihl, Vero, Rio Grande Seguros, Peruzzo, Blue Ville, StatkraS, BRDE, Corsan e Ins;tuto BAT (Souza Cruz).

Publicação

O livro homônimo tem 180 páginas e 152 fotografias, acompanhadas de textos bilíngues (português e inglês) assinados pelo escritor e jornalista Anilson Costa. Eurico Salis comenta:

“Os registros de nossos antepassados estão se perdendo, engolidos pela velocidade do mundo de hoje. Os retratos registram estas memórias. Compreendo que o projeto é fundamental para as novas gerações, pois eterniza os simbolismos que constituem o sujeito”.

Em Terra Gaúcha – Gerações, estão imagens de pequenos produtores de erva-mate, soja, pesca, suinocultura, avicultura, pecuária, produtores de soja, uvas, maçãs, o guasqueiro, o domador de cavalos, a tecelã e o produtor do queijo artesanal serrano, dentre outras atividades ligadas à terra.

Trajetória

Eurico Salis é autor de diversos livros de fotografia, como “Caminhos Gaúchos – Olhar dos Viajantes” (2005), “Porto Alegre – Cenas Urbanas, Paisagens Rurais” (2008), “Cidades Gaúchas – Paisagens Urbanas” (2010), “Rio Grande do Sul – O Solo e o Homem” (2013), “A Força da Terra” (2015) e “Rio Grande do Sul – Homens e Máquinas” (2017).

Ele coleciona honrarias como o Prêmio Joaquim Felizardo de Fotografia e o prêmio de melhor livro, em 2012, concedido pela Associação Brasileira de Indústria Gráfica (Abigraf).

Em 2015, realizou na ExpoMilão (Itália) a mostra “The Power of the Land”, com fotografias de pequenos agricultores brasileiros. No ano seguinte levou essa mesma exposição a Paris (França) e Bruxelas (Bélgica). Seu livro mais recente é “Retratos Gaúchos – Olhares Inesperados”, de 2022. Sua obra e outras informações podem ser conferidas no site euricosalis.com.br

(Marcello Campos)

